ЕС намерен заморозить активы ЦБ РФ на неопределенный срок

В материале указано, что новый мораторий, который будет действовать «до тех пор, пока не исчезнет непосредственная угроза экономическим интересам союза», придет на смену действующей системе, требующей единогласного продления моратория каждые шесть месяцев. Reuters пишет, что это устранит риск отказа Венгрии и Словакии, у которых отношения с Москвой лучше, чем у других стран ЕС, от продления заморозки.