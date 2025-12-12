ЕС намерен заморозить активы ЦБ РФ на неопределенный срок
Евросоюз хочет заморозить активы Банка России, хранящиеся в Европе, на неопределенный срок. Об этом пишет Reuters.
По данным агентства, такое решение устранит серьезное препятствие для использования этих средств для помощи Украине. Отмечается, что правительства стран ЕС планируют до 19:00 мск утвердить план по замораживанию российских суверенных активов на сумму 210 млрд евро ($246 млрд) «на столько времени, сколько потребуется, чтобы предотвратить серьезные экономические потрясения в ЕС».
В материале указано, что новый мораторий, который будет действовать «до тех пор, пока не исчезнет непосредственная угроза экономическим интересам союза», придет на смену действующей системе, требующей единогласного продления моратория каждые шесть месяцев. Reuters пишет, что это устранит риск отказа Венгрии и Словакии, у которых отношения с Москвой лучше, чем у других стран ЕС, от продления заморозки.
12 декабря Банк России подаст в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщил регулятор. Сумма иска складывается из суммы его заблокированных активов и упущенной выгоды.
За границей заблокированы около $300 млрд активов Банка России с начала российско-украинского конфликта в 2022 г. Большая их часть – 180 млрд евро – находится в Евросоюзе, их держателем является бельгийский депозитарий Euroclear.