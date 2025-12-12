Меркель рассказала, почему больше не использует свой фирменный жест

Кроме того, бывший канцлер ФРГ поделилась, что никогда не придавала значения прозвищам, которые ей давали другие политики и общественность. Среди них были такие, как «королева мать», «мамуля» и «девочка Коля». Последнее прозвище связано с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, в правительстве которого Меркель начала свою политическую карьеру.