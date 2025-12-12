Меркель рассказала, почему больше не использует свой фирменный жест
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель больше не использует свой фирменный жест – собранные в форме ромба кисти рук на уровне груди, поскольку он ей «больше не идет». Об этом она рассказала в интервью Stern.
Меркель также заявила, что до сих пор иногда в ее присутствии люди начинают делать этот жест, и в шутку назвала это плагиатом.
Кроме того, бывший канцлер ФРГ поделилась, что никогда не придавала значения прозвищам, которые ей давали другие политики и общественность. Среди них были такие, как «королева мать», «мамуля» и «девочка Коля». Последнее прозвище связано с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, в правительстве которого Меркель начала свою политическую карьеру.
Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 г. по 8 декабря 2021 г. Она стала первой женщиной на этом посту и третьей по продолжительности правления в истории Германии.