Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

Ведомости

Камбоджа приостановила работу всех своих погранпунктов на границе с Таиландом в связи с боевыми действиями. Об этом сообщили в МВД страны, передает Khmer Times.

Закрытие границы происходит «в свете последних событий на границе, в ходе которых тайская сторона совершила акты агрессии против суверенитета Камбоджи». Ограничение действует с 13 декабря на неопределенный срок.

Гражданам Камбоджи на территории Таиланда рекомендовали до введения режима прекращения огня жить и работать в стране в обычном режиме. Аналогичная рекомендация касается тайских граждан в Камбодже.

Боевые действия на границе Камбоджи и Таиланда возобновились 7 декабря. В МИД Таиланда заявили, что страна продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает актуальной угрозу суверенитету и территориальной целостности государства. Bloomberg 11 декабря сообщил, что число жертв конфликта Таиланда и Камбоджи превысило 20 человек.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа согласились прекратить боевые действия уже в ближайшие сутки.

Конфликт обострился летом 2025 г. Таиланд обвинил Камбоджу в установке наземных мин в спорной приграничной зоне, из-за чего трое солдат были ранены. Камбоджа отвергла обвинение, заявив, что солдаты отклонились от согласованных маршрутов и подорвались на мине, оставшейся после десятилетий войны. Предварительное мирное соглашение удалось достичь 28 июля при посредничестве Малайзии и США. 26 октября премьер-министры Камбоджи Хун Манет и Таиланда Анутин Чарнвиракул подписали мирное соглашение.

