Камбоджа закрыла все КПП на границе с Таиландом

Боевые действия на границе Камбоджи и Таиланда возобновились 7 декабря. В МИД Таиланда заявили, что страна продолжит военные операции в приграничных районах до тех пор, пока считает актуальной угрозу суверенитету и территориальной целостности государства. Bloomberg 11 декабря сообщил, что число жертв конфликта Таиланда и Камбоджи превысило 20 человек.