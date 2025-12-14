Handelsblatt: переговоры Уиткоффа и Зеленского в Берлине продолжатся 15 декабря
Переговоры между делегациями Украины и США в Берлине относительно плана по мирному урегулированию будут продолжены в понедельник, 15 декабря. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt без указания источника информации.
«Какие конкретно предложения в настоящее время находятся на рассмотрении, публично пока неизвестно. Ясно только то, что правительство США, по крайней мере, заранее дало переговорам в Берлине шансы на успех», – пишет издание.
Переговоры начались 14 декабря вскоре после прибытия сторон в Берлин. Украинскую делегацию возглавил лично президент страны Владимир Зеленский, американскую сторону традиционно представляет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф, также с ним был зять президента Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер.
Кроме того, в переговорах принимал участие и канцлер Германии Фридрих Мерц, однако он их покинул еще до завершения. Причина такого решения не называлась.
13 декабря The Wall Street Journal писала, что эти переговоры имеют решающее значение, так как Белый дом стремится к заключению соглашения об урегулировании российско-украинского конфликта до конца 2025 г.
В ноябре Вашингтон предложил 28-пунктовый мирный план. Он включал передачу России некоторых территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций с Москвы. Позже Трамп заявил, что план сократили до 22 пунктов. В Киеве считали вопрос передачи территорий России самым сложным. Ранее Зеленский официально отверг возможность передачи Москве части Донбасса, которую контролирует Киев.