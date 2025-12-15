Правительство ФРГ пока не рассматривает ведение прямого диалога с Россией

Газета Bild со ссылкой на источник среди представителей украинской стороны сообщала, что Киев в ходе переговоров рассматривает возможность проведения выборов и отказа от вступления в НАТО, если будет выполнено несколько условий. Кроме того, Украина якобы может допустить «заморозку» текущей линии соприкосновения, но отказывается выводить войска с территории Донбасса. По данным Agence France-Presse (AFP), США продолжают требовать от Украины полного вывода войск из региона.