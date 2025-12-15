Правительство ФРГ пока не рассматривает ведение прямого диалога с Россией
Правительство Германии еще не имеет конкретных планов в вопросе прямого диалога с Россией, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, передает ТАСС.
«В настоящий момент конкретных соображений нет», – сказал он. Так Корнелиус ответил на вопрос, когда власти страны будут сами готовы вести прямые переговоры с Москвой.
15 декабря в Берлине завершились двухдневные переговоры между Украиной и США. Делегации все еще не смогли разрешить территориальные вопросы, писала газета The Guardian. 11 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос о контроле над Донбассом может стать предметом голосования. Он выразил мнение, что принимать такое решение должен народ республики с помощью голосования или референдума.
Газета Bild со ссылкой на источник среди представителей украинской стороны сообщала, что Киев в ходе переговоров рассматривает возможность проведения выборов и отказа от вступления в НАТО, если будет выполнено несколько условий. Кроме того, Украина якобы может допустить «заморозку» текущей линии соприкосновения, но отказывается выводить войска с территории Донбасса. По данным Agence France-Presse (AFP), США продолжают требовать от Украины полного вывода войск из региона.