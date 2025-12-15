Axios: переговоры между советниками Трампа и Зеленским были продуктивными
Встреча советников президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским прошла результативно. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X.
«Встреча советников Трампа и <…> Зеленского в понедельник была продуктивной, рассказал мне американский чиновник», – написал Равид.
В тот же день в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Переговоры длились два дня.
Как отмечало издание The Guardian, сторонам не удалось прийти к согласию по территориальным вопросам. По информации Bloomberg, Зеленский в ходе обсуждений неоднократно отвергал предложение о выводе украинских войск из еще не подконтрольной России части Донбасса.
13 декабря газета The Wall Street Journal писала, что эти переговоры имеют ключевое значение, поскольку Белый дом намеревается достичь соглашения по урегулированию конфликта между сторонами до конца 2025 г.
В ноябре США представили мирный план из 28 пунктов, который предусматривал, в частности, передачу РФ части территорий, предоставление Украине гарантий безопасности и снятие санкций с Москвы. Позднее в Вашингтоне сообщили, что документ сокращен до 22 пунктов.