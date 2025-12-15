Axios: переговоры между советниками Трампа и Зеленским были продуктивными

В тот же день в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями Украины и США, посвященный обсуждению мирного плана. Со стороны Вашингтона в них приняли участие спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Переговоры длились два дня.