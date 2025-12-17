Fitch допустило снижение рейтинга Euroclear из-за российских активов

Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank на уровне AA в список «негативный». Отмечается, что Fitch «будет стремиться урегулировать вопрос о репарациях, как только получит достаточно ясное представление о процессе принятия политических решений и о том, в каком формате будет осуществляться выплата репараций, если она вообще будет осуществляться». В случае если соглашение будет достигнуто на заседании Евросовета 18 и 19 декабря 2025 г., его все равно «нужно будет реализовать на уровне ЕС и отдельных государств-членов».