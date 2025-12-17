Fitch допустило снижение рейтинга Euroclear из-за российских активов
Рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что для Euroclear Bank потенциально возросли риски ликвидности и юридические риски в связи с планами Еврокомиссии (ЕК) использовать замороженные активы Банка России для предоставления Украине кредита в качестве репараций. Об этом сообщается на сайте агентства.
Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank на уровне AA в список «негативный». Отмечается, что Fitch «будет стремиться урегулировать вопрос о репарациях, как только получит достаточно ясное представление о процессе принятия политических решений и о том, в каком формате будет осуществляться выплата репараций, если она вообще будет осуществляться». В случае если соглашение будет достигнуто на заседании Евросовета 18 и 19 декабря 2025 г., его все равно «нужно будет реализовать на уровне ЕС и отдельных государств-членов».
В агентстве допускают вероятность, что недостаточная правовая защита и защита ликвидности могут привести к несоответствию сроков погашения в балансе Euroclear, если обязательства ЦБ России станут подлежащими оплате. При этом риск судебных разбирательств может значительно увеличиться, если он не будет в достаточной мере компенсирован правовой защитой, включенной в структуру кредита на репарации.
16 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии точного понимания, смогут ли лидеры государств ЕС договориться об использовании заблокированных активов РФ на саммите 18-19 декабря. По его словам, вероятность такого исхода составляет лишь 50%.
Тогда же глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Бельгия сталкивается с давлением насчет применения российских замороженных активов для поддержки Украины. Она уточнила, что сложность принятия решений в ЕС объясняется наличием 27 государств-членов. Согласно информации Euractiv, против изъятия активов Банка России выступают семь стран ЕС. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые и до этого возражали против такого шага, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.