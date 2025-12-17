Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: лидеры ЕС могут одобрить изъятие российских активов

Технические моменты могут оставить Совету Евросоюза и Европарламенту
Ведомости

Европейские лидеры могут одобрить изъятие российских активов, оставив технические вопросы за Советом ЕС и Европарламентом. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, ознакомившегося с внутренними документами.

Лидеры стран ЕС могут согласовать формулировки, которые сохранят репарационный заем в силе.

«В принципе, [они могут] договориться об использовании российских активов, но не закрывая этот вопрос», – говорится в материале.

Politico: Бельгия отвергла гарантии ЕК для использования российских активов

Политика / Международные новости

Одновременно с этим представители администрации США оказывают «беспрецедентное» давление на европейских лидеров с целью добиться отказа от использования замороженных российских активов в пользу Украины, сообщало издание. Согласно материалу, европейские лидеры думали, что достижению согласия по активам препятствует Бельгия. Однако проблема ЕС заключается в президенте США Дональде Трампе.

16 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока нет точного понимания, смогут ли лидеры государств ЕС договориться об использовании замороженных российских активов на саммите 18-19 декабря. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал, что применение замороженных резервов России отпугнет инвесторов от хранения активов в странах Евросоюза.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь