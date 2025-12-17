Politico: лидеры ЕС могут одобрить изъятие российских активов

Politico: лидеры ЕС могут одобрить изъятие российских активовТехнические моменты могут оставить Совету Евросоюза и Европарламенту
Европейские лидеры могут одобрить изъятие российских активов, оставив технические вопросы за Советом ЕС и Европарламентом. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломата, ознакомившегося с внутренними документами.
Лидеры стран ЕС могут согласовать формулировки, которые сохранят репарационный заем в силе.
«В принципе, [они могут] договориться об использовании российских активов, но не закрывая этот вопрос», – говорится в материале.
Одновременно с этим представители администрации США оказывают «беспрецедентное» давление на европейских лидеров с целью добиться отказа от использования замороженных российских активов в пользу Украины, сообщало издание. Согласно материалу, европейские лидеры думали, что достижению согласия по активам препятствует Бельгия. Однако проблема ЕС заключается в президенте США Дональде Трампе.
16 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока нет точного понимания, смогут ли лидеры государств ЕС договориться об использовании замороженных российских активов на саммите 18-19 декабря. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев предупреждал, что применение замороженных резервов России отпугнет инвесторов от хранения активов в странах Евросоюза.