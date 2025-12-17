Politico: лидеры ЕС могут одобрить изъятие российских активов

Одновременно с этим представители администрации США оказывают «беспрецедентное» давление на европейских лидеров с целью добиться отказа от использования замороженных российских активов в пользу Украины, сообщало издание. Согласно материалу, европейские лидеры думали, что достижению согласия по активам препятствует Бельгия. Однако проблема ЕС заключается в президенте США Дональде Трампе.