NYT сообщила о военном сопровождении танкеров Венесуэлы после заявлений Трампа

Венесуэла начала выводить нефтяные танкеры из своих портов под охраной военно-морского флота в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о введении блокады. Об этом пишет The New York Times.

Источник издания среди американских чиновников сообщил, что Вашингтон осведомлен о военном сопровождении судов и рассматривает возможные варианты дальнейших действий. Подробностей он не раскрыл. При этом, как отмечает газета, пока неясно, входят ли сопровождаемые танкеры в перечень судов, подпадающих под американские санкции.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп утром 18 декабря по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой во время выступления в Овальном кабинете.

К чему приведет морская блокада США Венесуэлы

Политика / Международные новости

До этого США объявили о «полной и окончательной» блокаде всех нефтяных танкеров, попавших под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее. Трамп пояснил в соцсети Truth Social, что решение принято из-за «кражи американских активов, терроризма, контрабанды наркотиков и торговли людьми» со стороны венесуэльских властей, доходы от которых, по его словам, используются для противоправных действий.

Президент США также утверждал, что Венесуэла окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет увеличиваться. По его словам, давление на Каракас продолжится до тех пор, пока власти страны не вернут США нефть, землю и другие активы, которые он назвал «украденными». При этом Трамп не уточнил, какие меры будут применяться к нарушителям режима блокады.

Власти Венесуэлы называли заявления США нарушением международного права. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале вице-президента страны Дельси Родригес, говорилось, что президент США выступил «с безрассудной и серьезной угрозой в адрес Боливарианской республики Венесуэла, нарушив международное право, свободу торговли и судоходства».

