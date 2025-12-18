МИД РФ рассчитывает на прагматичный подход США к ситуации вокруг Венесуэлы
Россия рассчитывает, что администрация США будет руководствоваться прагматичным и взвешенным подходом в ситуации вокруг Венесуэлы, чтобы избежать решений с тяжелыми последствиями для всего региона. Об этом заявил ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.
«Мы рассчитываем, что в практических действиях американской администрации возобладает прагматичный, трезвый подход к ситуации, который всегда характеризовал администрацию Трампа», – пояснил Щетинин.
По словам дипломата, РФ рассчитывает, что «здравый смысл будет преобладающим».
Американский лидер Дональд Трамп до этого заявил, что распорядился блокировать все подсанкционные танкеры, следующие в Венесуэлу и из нее, а также объявил венесуэльские власти «иностранной террористической организацией». Президент США утверждал, что страна окружена крупнейшей в истории Южной Америки военной армадой, численность которой будет расти, а давление на Каракас продолжится до возврата США нефти, земли и других активов, которые он назвал «украденными». Конкретные меры в отношении нарушителей режима блокады при этом не уточнялись.
Вечером 17 ноября издание The New York Times сообщила, что Венесуэла начала выводить нефтяные танкеры из своих портов под охраной военно-морского флота в ответ на заявления Трампа о блокаде. Газета отмечала, что пока неясно, входят ли сопровождаемые суда в список танкеров, подпадающих под американские санкции.
Кроме того, 17 декабря американский журналист Такер Карлсон рассказал, что Трамп утром 18 декабря по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой во время выступления в Овальном кабинете.