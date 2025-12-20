Умеров: раунд переговоров с США и европейцами завершился
Переговоры Украины с партнерами из США и Европы завершены, стороны согласовали дальнейшие шаги. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.
«Договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», – написал Умеров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о результатах переговоров.
В тот же день спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что направляется в Майами.
18 декабря Зеленский сообщил о поездке украинской делегации в США для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Встречи с американской переговорной командой были запланированы на 19 и 20 декабря. Украинский лидер добавил, что пока окончательно согласованных мирных инициатив нет. Украина продолжает настаивать на усилении поддержки со стороны партнеров на случай, «если Россия откажется прекращать боевые действия».
15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями. Он был посвящен обсуждению мирного плана. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял Владимир Зеленский. Переговоры продолжались два дня.