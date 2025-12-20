Умеров: раунд переговоров с США и европейцами завершился

18 декабря Зеленский сообщил о поездке украинской делегации в США для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Встречи с американской переговорной командой были запланированы на 19 и 20 декабря. Украинский лидер добавил, что пока окончательно согласованных мирных инициатив нет. Украина продолжает настаивать на усилении поддержки со стороны партнеров на случай, «если Россия откажется прекращать боевые действия».