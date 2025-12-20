Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умеров: раунд переговоров с США и европейцами завершился

Ведомости

Переговоры Украины с партнерами из США и Европы завершены, стороны согласовали дальнейшие шаги. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

«Договорились о дальнейших шагах и продолжении совместной работы в ближайшее время», – написал Умеров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован о результатах переговоров.

В тот же день спецпредставитель президента РФ, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев написал в соцсети Х, что направляется в Майами.

Читайте также:Американо-украинская встреча в Берлине не привела к компромиссу по Донбассу

18 декабря Зеленский сообщил о поездке украинской делегации в США для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Встречи с американской переговорной командой были запланированы на 19 и 20 декабря. Украинский лидер добавил, что пока окончательно согласованных мирных инициатив нет. Украина продолжает настаивать на усилении поддержки со стороны партнеров на случай, «если Россия откажется прекращать боевые действия».

15 декабря в Берлине завершился второй раунд переговоров между делегациями. Он был посвящен обсуждению мирного плана. Со стороны США в переговорах участвовали спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавлял Владимир Зеленский. Переговоры продолжались два дня.