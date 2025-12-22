Украинские СМИ сообщили об увольнении Подоляка из офиса Зеленского

Ермак был главой офиса президента с февраля 2020 г. 17 ноября 2025 г. в СМИ появилась информация о его возможной причастности к крупным коррупционным схемам в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича, которого считают другом Зеленского. После этого депутаты Верховной рады, в частности представители правящей партии, потребовали его увольнения. Вопреки давлению Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку и назначил его главой украинской делегации на переговорах с США. Расследование продолжилось: 28 ноября антикоррупционные органы провели обыски у Ермака, а уже вечером того же дня президент Украины принял его прошение об отставке.