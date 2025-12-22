Украинские СМИ сообщили об увольнении Подоляка из офиса Зеленского
Михаил Подоляк освобожден от должности советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание «Украинские новости» со ссылкой на офис украинского лидера.
В ответе на запрос редакции уточняется, что прекращение полномочий главы офиса автоматически повлекло увольнение лиц, занимавших должности советников и помощников при нем.
Полный список уволенных официально не опубликован. При этом издание напоминает, что среди внештатных советников главы офиса президента Украины Андрея Ермака ранее значились Сергей Лещенко, Дарья Заровная, Элина Эльянова и Александр Роднянский. Штатными советниками были Александр Бевз, Лилия Пашинна, Виктория Романова и Татьяна Гайдученко. Всего, по данным источника, у Ермака было 10 советников.
Ермак был главой офиса президента с февраля 2020 г. 17 ноября 2025 г. в СМИ появилась информация о его возможной причастности к крупным коррупционным схемам в рамках дела бизнесмена Тимура Миндича, которого считают другом Зеленского. После этого депутаты Верховной рады, в частности представители правящей партии, потребовали его увольнения. Вопреки давлению Зеленский отказался отправлять Ермака в отставку и назначил его главой украинской делегации на переговорах с США. Расследование продолжилось: 28 ноября антикоррупционные органы провели обыски у Ермака, а уже вечером того же дня президент Украины принял его прошение об отставке.