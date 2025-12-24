Собянин призвал геймеров вступать в беспилотные войска
Киберспортсмены и любители видеоигр могли бы служить в беспилотных войсках. С таким приглашением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Москвичи на всех общероссийских соревнованиях занимают, как правило, первые места, любят поиграть в видеоигры. Для нас сегодня важно, чтобы любители видеоигр вообще не забывали, что их таланты вполне могут [быть] применимы в беспилотных войсках, для нашей победы», – сказал он (цитата по ТАСС).
12 июня президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск. Он отмечал, что новая госпрограмма также должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны (ПВО). В ноябре в России появились войска беспилотных систем.
На «Итогах года» президент заявил, что количество людей, которые хотят служить в беспилотных войсках, такое, что Минобороны приходится проводить конкурс.
17 декабря министр обороны Андрей Белоусов говорил, что положительный опыт создания системы ПВО вокруг Москвы следует применить в широком масштабе. Белоусов отметил, что результаты спецоперации показывают, что Россия опережает Украину в технологиях, способах и приемах ведения вооруженной борьбы.