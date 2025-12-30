Газета
Главная / Политика /

Путин отправил резервистов на защиту важных объектов

Специальные сборы пройдут в 2026 году
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о привлечении граждан, пребывающих в мобилизационном резерве Вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Перечень объектов, подлежащих защите, предстоит утвердить правительству. Финансирование мероприятий возлагается на Минобороны, которое также определит список воинских частей, обеспечивающих проведение сборов. Указ вступает в силу со дня подписания.

В середине октября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект об условиях привлечения резервистов к выполнению задач в мирное время. В конце октября документ был принят Госдумой, а 4 ноября его подписал президент.

Минобороны разработало порядок обеспечения резервистов на спецсборах

Политика / Армия и спецслужбы

Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский отмечал, что необходимость инициативы связана с ростом угрозы поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов на фоне участившихся атак дальнобойных беспилотников. По его словам, речь идет о противодействии атакам БПЛА и обеспечении безопасности, без направления резервистов в зону спецоперации или за пределы страны.

7 ноября Минобороны публиковало порядок обеспечения резервистов на специальных сборах. Предусмотрена компенсация в размере среднего заработка, возмещение расходов на проезд, аренду жилья и командировочные. Безработным гарантируется выплата не ниже МРОТ. На период сборов резервистам устанавливаются оклады по воинской должности и воинскому званию. Срок пребывания на сборах не превысит полугода, этот период будет засчитываться в срок военной службы.

