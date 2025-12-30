Путин отправил резервистов на защиту важных объектов

7 ноября Минобороны публиковало порядок обеспечения резервистов на специальных сборах. Предусмотрена компенсация в размере среднего заработка, возмещение расходов на проезд, аренду жилья и командировочные. Безработным гарантируется выплата не ниже МРОТ. На период сборов резервистам устанавливаются оклады по воинской должности и воинскому званию. Срок пребывания на сборах не превысит полугода, этот период будет засчитываться в срок военной службы.