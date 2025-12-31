Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Си Цзиньпин передал поздравления от имени правительства и народа Китая. Он отметил, что 2025 г. стал годом 80-летия ООН и юбилея победы во Второй мировой войне, которые Китай и Россия отмечают совместно. По его словам, это посылает «мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют».