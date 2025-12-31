Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом
Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту России Владимиру Путину поздравление с Новым годом. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.
Си Цзиньпин передал поздравления от имени правительства и народа Китая. Он отметил, что 2025 г. стал годом 80-летия ООН и юбилея победы во Второй мировой войне, которые Китай и Россия отмечают совместно. По его словам, это посылает «мощный сигнал о том, что мир, справедливость и народ восторжествуют».
Председатель КНР подчеркнул развитие всеобъемлющего стратегического партнерства. В 2025 г. он дважды встречался с Владимиром Путиным – в Пекине и Москве. Си Цзиньпин отметил успешную реализацию взаимного безвизового режима, продвижение энергетических проектов и рост сотрудничества в новых сферах. Он также указал на координацию Москвы и Пекина в ООН и других международных организациях.
Си Цзиньпин напомнил, что в 2026 г. исполняется 30 лет стратегическому партнерству двух стран и 25 лет договору о добрососедстве. В 2026-2027 гг. пройдет «Год образования Китай-Россия». «Я готов поддерживать тесные обмены с президентом Путиным», – подчеркнул он.
Также администрация привела текст поздравления от Путина. Президент России заявил, что в 2025 г. партнерство двух стран «сохранило хорошую динамику и дало плодотворные результаты». Он напомнил о совместных мероприятиях к 80-летию победы над нацистской Германией и японским милитаризмом, а также о расширении торговли и запуске крупных проектов. По его словам, безвизовый режим заметно упростил гуманитарные обмены.
30 декабря президент РФ Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом. В их числе президент США Дональд Трамп, премьер Венгрии Виктор Орбан, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпинь, премьер Индии Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич и др.