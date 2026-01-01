Ребенок погиб в Херсонской области после удара ВСУ по автомобилю

В ночь на 1 января украинские дроны атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в Хорлах, где люди отмечали Новый год. Возник пожар, который ликвидировали только под утро. В результате удара более 24 человек погибли, пострадали свыше 50 жителей. Следователи завели дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). Власти России назвали действия Украины военным преступлением.