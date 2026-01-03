CNN: Мадуро и его жену захватили в собственной спальне
Американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес посреди ночи в их собственной спальне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников телеканала, супружеская пара в этот момент спала.
Рейд в Венесуэле, проведенный элитным подразделением армии США «Дельта», не привел к потерям среди американцев, добавил один из источников CNN.
США атаковали территорию Венесуэлы рано утром 3 января. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и Флорес, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.