Трамп не исключил новую волну ударов по Венесуэле
США могут инициировать вторую волну ударов по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News. При этом он отметил, что первая атака была такой мощной, что Вашингтон не видит необходимости в дальнейших ударах.
«Думаю, на самом деле все могло быть гораздо сложнее», – сказал он, отметив, что «все прошло как нельзя лучше».
Американский лидер также подчеркнул, что лиц, поддерживающих Мадуро, ждет «плохое будущее, если они останутся верны ему».
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену Силию Флорес.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.
После захвата Мадуро США будут участвовать в принятии решений о будущем республики, заявил Трамп. Он также сообщил, что Мадуро хотел вести переговоры в последние дни перед захватом его американскими войсками, но американский лидер отклонил это предложение.