Главная / Политика /

Трамп рассказал о пострадавших в ходе операции в Венесуэле американцах

Ведомости

В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были ранены несколько американцев. Кроме того, был сбит один вертолет США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, американцы были ранены во время действий в «сильно укрепленном» месте.

«Я думаю, что у нас никто не погиб, должен сказать, потому что несколько парней были ранены. Но они вернулись и, как предполагается, находятся в довольно хорошей форме», – добавил Трамп.

Трамп рассказал о местонахождении Мадуро и его жены

Политика / Международные новости

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес.

Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.

