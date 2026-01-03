Трамп рассказал о пострадавших в ходе операции в Венесуэле американцах
В ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро были ранены несколько американцев. Кроме того, был сбит один вертолет США. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.
По его словам, американцы были ранены во время действий в «сильно укрепленном» месте.
«Я думаю, что у нас никто не погиб, должен сказать, потому что несколько парней были ранены. Но они вернулись и, как предполагается, находятся в довольно хорошей форме», – добавил Трамп.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его супругу Силию Флорес.
Генеральный прокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма. Политику и его супруге предъявлены обвинения в Южном округе Нью-Йорка. Позже стало известно, что Мадуро грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям, предъявленным ему в США.