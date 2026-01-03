Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил о «восстановлении справедливости» в Венесуэле

Ведомости

Вашингтон своей операцией в Венесуэле «восстановил справедливость». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе в ходе пресс-конференции. Трансляцию проводит Associated Press (AP).

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

The New York Times писала, что, согласно конституции Венесуэлы, после захвата Мадуро американцами власть должна перейти к вице-президенту Дельси Родригес, которая руководит экономической политикой. При этом, как пишет газета, пока неясно, кто в итоге окажется главой государства.

Позже лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что пришло время для торжества «народного суверенитета» и назначения представителя оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа главой государства. «Мы собираемся восстановить порядок, освободить политических заключенных, построить исключительную страну и вернуть наших детей домой», – говорится в сообщении.

Читайте также:Специальная венесуэльская операция
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её