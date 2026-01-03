Мэр Нью-Йорка назвал операцию по похищению Мадуро «актом войны»

«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права. Это вопиющее стремление к смене режима влияет не только на тех, кто за рубежом, но и непосредственно затрагивает жителей Нью-Йорка, включая десятки тысяч венесуэльцев, которые называют этот город своим домом», – сказал Мамдани.