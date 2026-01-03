Мэр Нью-Йорка назвал операцию по похищению Мадуро «актом войны»
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани назвал операцию США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро «актом войны» и нарушением международного и американского права. Об этом политик написал в соцсети X.
Мамдани отметил, что был проинформирован об операции, а также о «запланированном заключении Мадуро под федеральный арест здесь, в Нью-Йорке».
«Одностороннее нападение на суверенное государство является актом войны и нарушением федерального и международного права. Это вопиющее стремление к смене режима влияет не только на тех, кто за рубежом, но и непосредственно затрагивает жителей Нью-Йорка, включая десятки тысяч венесуэльцев, которые называют этот город своим домом», – сказал Мамдани.
Мадуро и его жена, похищенные ночью в Каракасе, доставляются в Соединенные Штаты. Ожидается, что лидер Венесуэлы будет содержаться под федеральным арестом в Нью-Йорке, где против него выдвинуто федеральное обвинение, передает CNN.
Телеканал отмечает, что в Нью-Йорке проживает большая венесуэльская диаспора, которая значительно выросла за последние три года, поскольку сотни тысяч людей бежали из страны. Многие из них поселились в Нью-Йорке, что способствовало возникновению масштабного мигрантского кризиса в городе в 2022 г.
Мамдани, демократический социалист, столкнулся с критикой во время предвыборной кампании на пост мэра за то, что в одном интервью колебался, называть ли Мадуро диктатором. Позже он прояснил свою позицию, заявив, что считает Мадуро диктатором, пишет CNN.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.
Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.