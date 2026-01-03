Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро «единственным президентом» страны
Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в ходе выступления на местном телевидении назвала Николаса Мадуро «единственным президентом» страны. Об этом сообщает The New York Times.
«В этой стране есть только один президент, и его зовут Николас Мадуро Морос», – сказала Родригес под бурные аплодисменты.
Она добавила, что Венесуэла открыта для уважительных отношений с администрацией Трампа, но только в рамках международного и венесуэльского законодательства.
«Это единственный тип отношений, который я приму после того, как они совершили военное нападение на нашу любимую нацию», – сказала она.
Ранее в ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес уже стала президентом Венесуэлы. До этого СМИ сообщали, что согласно конституции страны, полномочия президента должны теперь перейти ей. Трамп также указал, что теперь США будут сами управлять Венесуэлой вместе с группой местной оппозиции.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Американский спецназ на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.
Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.