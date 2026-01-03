Вице-президент Венесуэлы назвала Мадуро «единственным президентом» страны

Ранее в ходе пресс-конференции в своей резиденции в Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп заявил, что Родригес уже стала президентом Венесуэлы. До этого СМИ сообщали, что согласно конституции страны, полномочия президента должны теперь перейти ей. Трамп также указал, что теперь США будут сами управлять Венесуэлой вместе с группой местной оппозиции.