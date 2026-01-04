Клишас: США отказали в праве на суверенитет странам Западного полушария
США отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в Telegram-канале. Он отметил, что заявление президента США Дональда Трампа 3 января в этом плане было «содержательным».
«США мимоходом отказали в праве на суверенитет всем странам Западного полушария. Европейским вассалам приготовиться», – написал Клишас.
Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генеральный прокурор США Памела Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в Соединенных Штатах. Им инкриминируется, в частности, участие в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю. Обвинения предъявлены в Южном округе Нью-Йорка. Впоследствии выяснилось, что Мадуро может быть приговорен к четырем пожизненным заключениям.
В тот же день российский МИД решительно призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить президента Мадуро и его супругу Силию Флорес. В МИДе подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.