Bild сообщила о планах Германии направить военных в Гренландию
Германия на этой неделе может направить первых военнослужащих в Гренландию. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в ФРГ.
По данным издания, в регион планируется отправить передовую группу Бундесвера. Представитель федерального министерства обороны Германии заявил Bild, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как утверждает газета, развертывание может начаться уже 15 января.
14 января сообщалось, что Дания направила в Гренландию военную технику и передовой командный состав на фоне заявлений США. Вечером 12 января в аэропорту столицы Гренландии приземлился военно-транспортный самолет Challenger ВВС Дании. Официально рейс не связывали с усилением защиты острова, однако министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после закрытого брифинга в парламентском комитете заявил о планах нарастить постоянное военное присутствие в регионе.
14 января Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намерены убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова.
Гренландия – крупнейший остров на планете, находящийся на севере Атлантического океана у побережья Северной Америки. Она имеет статус автономной территории в составе Дании, хотя у нее есть собственное правительство и другие органы власти. Дания сохраняет контроль над внешней политикой и вопросами обороны, а датская крона остается официальной валютой.