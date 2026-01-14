Bild сообщила о планах Германии направить военных в Гренландию

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».