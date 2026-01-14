Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bild сообщила о планах Германии направить военных в Гренландию

Ведомости

Германия на этой неделе может направить первых военнослужащих в Гренландию. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в ФРГ.

По данным издания, в регион планируется отправить передовую группу Бундесвера. Представитель федерального министерства обороны Германии заявил Bild, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Как утверждает газета, развертывание может начаться уже 15 января.

14 января сообщалось, что Дания направила в Гренландию военную технику и передовой командный состав на фоне заявлений США. Вечером 12 января в аэропорту столицы Гренландии приземлился военно-транспортный самолет Challenger ВВС Дании. Официально рейс не связывали с усилением защиты острова, однако министр обороны Троэльс Лунд Поульсен после закрытого брифинга в парламентском комитете заявил о планах нарастить постоянное военное присутствие в регионе.

14 января Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт намерены убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от требований в отношении острова.

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».

Гренландия – крупнейший остров на планете, находящийся на севере Атлантического океана у побережья Северной Америки. Она имеет статус автономной территории в составе Дании, хотя у нее есть собственное правительство и другие органы власти. Дания сохраняет контроль над внешней политикой и вопросами обороны, а датская крона остается официальной валютой.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь