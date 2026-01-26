Газета
Политика

Кремль не слышал реакции Трампа на готовность РФ передать $1 млрд «Совету мира»

Ведомости

В Кремле пока не получили официального ответа от США на предложение России передать $1 млрд в «Совет мира» по управлению сектором Газа. Об этом «Комсомольской правде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в Москве обратили внимание на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал идею интересной и открывающей новые возможности для сотрудничества.

Песков подчеркнул, что Россия надеется на продолжение диалога в трехстороннем формате и на экспертном уровне в течение ближайшей недели.

Орешкин раскрыл техническую часть передачи российского $1 млрд в «Совет мира»

Политика / Международные отношения

Путин 21 января говорил, что российская сторона готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных российских активов (всего в США заморожено около $5 млрд, большая часть из $300 млрд заблокирована в Европе).

О составе «Совета мира» стало известно 16 января. По данным Белого дома, Трамп лично возглавит новый орган. В него также вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник лидера США Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер и др.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что у государства нет необходимости платить за участие в «Совете мира». Армения подписала устав «Совета мира» на условиях участия без обязательных членских взносов. 

