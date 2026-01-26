Газета
Главная / Политика /

Трамп поздравил с возвращением всех заложников в Израиль

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назвал «потрясающей работой» возвращение всех живых и погибших заложников, захваченных палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа.

«Только что извлекли тело последнего заложника в Газе. Таким образом, вернули всех 20 живых заложников и всех погибших! Потрясающая работа! Многие считали это невыполнимой задачей. Поздравляю мою великолепную команду чемпионов!», – написал он в Truth Social.

Об обнаружении останков последнего заложника сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 26 января. Им является сержант первого класса Ран Гвили, погибший при нападении палестинских боевиков в октябре 2023 г. Его тело было вывезено в анклав.

«Хамас» согласен разоружиться

Политика / Международные новости

Возвращение тела последнего заложника открывает возможность для реализации второго этапа мирного соглашения, заключенного между Израилем и «Хамас». В рамках первого этапа в Израиль были возвращены 20 выживших израильских заложников, а палестинской стороне переданы 2000 палестинских заключенных.

На втором этапе предполагается демилитаризацию палестинской группировки «Хамас». Израильские СМИ писали, что администрация Трампа готова отказаться от разоружения группировки из-за трудностей с созданием международных сил безопасности. Вместо этого Вашингтон может сосредоточиться на восстановлении части территории анклава под контролем армии Израиля.

Уиткофф объявил о старте второй фазы урегулирования в Газе
