Песков призвал ориентироваться на данные МО РФ о потерях в ходе спецоперации
Информацию о потерях в ходе спецоперации уполномочено предоставлять только Минобороны РФ, заявления других структур не следует считать достоверными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отвечал на вопрос журналистов о публикации Центра стратегических и международных исследований США, который в последнем докладе оценил потери России в ходе спецоперации в 1,2 млн погибших и раненых.
«Я не думаю, что подобные доклады можно и нужно расценивать как достоверную информацию, это первое. Предлагаем ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии Министерства обороны», – отметил представитель Кремля.
24 декабря зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщал, что порядка 417 000 человек в России заключили контракт о прохождении военной службы в 2025 г. Кроме того, более 36 000 граждан вступили в добровольческие формирования и направились в зону спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии говорил, что на фронте находятся 700 000 бойцов. Он также отмечал, что число желающих подписать контракт остается высоким, а в беспилотных подразделениях Минобороны приходится проводить отбор. «Есть даже студенты, которые берут академотпуск, чтобы пойти на фронт», – подчеркивал Путин.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря заявлял, что план комплектования армии на 2025 г. перевыполнен. По его словам, почти 410 000 россиян добровольно поступили на военную службу по контракту, причем около двух третей из них – молодые люди до 40 лет.