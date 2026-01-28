Песков призвал ориентироваться на данные МО РФ о потерях в ходе спецоперации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов 17 декабря заявлял, что план комплектования армии на 2025 г. перевыполнен. По его словам, почти 410 000 россиян добровольно поступили на военную службу по контракту, причем около двух третей из них – молодые люди до 40 лет.