Путин находится в постоянном контакте с пострадавшим в ДТП Хинштейном
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Курской области Александр Хинштейн находятся в постоянном контакте после ДТП, в ходе которого последний получил травмы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Регион очень важный, регион, который испытывает трудности, естественно, по понятным причинам. Поэтому президент уделяет большое внимание теме развития этого региона», – добавил он.
Хинштейн попал в аварию 22 января. Инцидент произошел в Конышевском районе Курской области, куда он планировал нанести рабочий визит. По словам губернатора, машину занесло на сложном участке дороги из-за погодных условий и выбросило на обочину.
На следующий день Хинштейн рассказал, что его успешно прооперировали после ДТП. По словам губернатора, ситуация оказалась хуже, чем предполагалось изначально: у главы региона диагностировали перелом бедренной кости. Некоторое время губернатор проведет в медучреждении.
Песков говорил, что Кремль передал слова поддержки Хинштейну, в том числе от Путина. По его словам, контакты с губернатором провели, как только он отошел от наркоза. Песков также добавил, что глава государства планирует провести с Хинштейном телефонный разговор.