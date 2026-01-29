Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф передал записку с упоминанием Путина главе аппарата Белого дома

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время заседания кабинета министров передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку, в которой упоминался президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.

«Уиткофф передал записку Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию Путин», – говорится в сообщении.

29 января президент США Дональд Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине. «Мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один», – сказал он на встрече со своей администрацией в Вашингтоне.

Уиткофф также сообщил о существенном прогрессе на переговорах по Украине, которые проходят в ОАЭ. По его словам, обсуждения продолжатся примерно через неделю, при этом «между сторонами происходит много позитивного».

Россия, Украина и США с 23 января ведут трехсторонние консультации в Абу-Даби. В Кремле называли переговоры «очень сложными». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков 29 января отмечал, что у украинской стороны на встречах «грустное настроение», тогда как у российской – «хорошее».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте