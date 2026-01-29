Уиткофф передал записку с упоминанием Путина главе аппарата Белого дома
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время заседания кабинета министров передал главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс записку, в которой упоминался президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пул журналистов Белого дома.
«Уиткофф передал записку Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию Путин», – говорится в сообщении.
29 января президент США Дональд Трамп заявил о скором урегулировании конфликта на Украине. «Мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один», – сказал он на встрече со своей администрацией в Вашингтоне.
Уиткофф также сообщил о существенном прогрессе на переговорах по Украине, которые проходят в ОАЭ. По его словам, обсуждения продолжатся примерно через неделю, при этом «между сторонами происходит много позитивного».
Россия, Украина и США с 23 января ведут трехсторонние консультации в Абу-Даби. В Кремле называли переговоры «очень сложными». Глава российской делегации начальник Главного управления Генштаба РФ Игорь Костюков 29 января отмечал, что у украинской стороны на встречах «грустное настроение», тогда как у российской – «хорошее».