Reuters узнал о планируемой встрече Дмитриева с представителями США в Майами
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Майями 31 января, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
Последние переговоры с американской делегацией у Дмитриева в Майями проходили 20 декабря. Тогда спецпредставитель президента назвал их конструктивными.
Затем встреча Дмитриева с представителями Трампа прошла в Давосе. Там он в рамках Всемирного экономического форума провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.
23 января стало известно, что Дмитриев и Уиткофф провели переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине.