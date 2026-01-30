Газета
Главная / Политика /

Reuters узнал о планируемой встрече Дмитриева с представителями США в Майами

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа в Майями 31 января, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Последние переговоры с американской делегацией у Дмитриева в Майями проходили 20 декабря. Тогда спецпредставитель президента назвал их конструктивными.

Затем встреча Дмитриева с представителями Трампа прошла в Давосе. Там он в рамках Всемирного экономического форума провел переговоры со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером.

23 января стало известно, что Дмитриев и Уиткофф провели переговоры по экономическим вопросам в Абу-Даби наедине.

Читайте также:Президент ОАЭ и Дмитриев обсудили сотрудничество в экономике и инвестициях
