Кирилл Дмитриев прилетел в Майами

Кирилл Дмитриев прилетел в МайамиСпецпредставитель Путина может встретиться с чиновниками из администрации Трампа
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 31 января будет находиться в Майами. В соцсети X он разместил снимок карты, на которой изображен самолет, приближающийся к Майами.
Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.
Последняя встреча Дмитриева с американской стороной в Майами состоялась 20 декабря. Дмитриев тогда охарактеризовал переговоры как конструктивные.
Позже, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Дмитриев провел переговоры со специальным представителем президента США по экономическим вопросам Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером.
23 января появилась информация о том, что Дмитриев и Уиткофф провели очередные двусторонние консультации по экономической повестке в Абу-Даби.