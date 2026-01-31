Газета
Главная / Политика /

Кирилл Дмитриев прилетел в Майами

Спецпредставитель Путина может встретиться с чиновниками из администрации Трампа
Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев 31 января будет находиться в Майами. В соцсети X он разместил снимок карты, на которой изображен самолет, приближающийся к Майами.

Дмитриев встретится с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщил Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Последняя встреча Дмитриева с американской стороной в Майами состоялась 20 декабря. Дмитриев тогда охарактеризовал переговоры как конструктивные.

Позже, в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, Дмитриев провел переговоры со специальным представителем президента США по экономическим вопросам Стивом Уиткоффом и советником американского лидера Джаредом Кушнером.

23 января появилась информация о том, что Дмитриев и Уиткофф провели очередные двусторонние консультации по экономической повестке в Абу-Даби.

