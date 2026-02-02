Три человека погибли, 28 000 пострадали от циклона «Фития» на Мадагаскаре
Как минимум три человека погибли, более 28 000 пострадали в результате прохождения циклона «Фития» на Мадагаскаре, сообщила газета L'Express de Madagascar со ссылкой на Национальное бюро управления рисками катастроф.
В месте входа циклона человека придавило деревом. Другая жертва оказалась погребена под обломками рухнувшего дома. Один человек пропал без вести – его унесла река. Еще пятеро получили ранения. Число жертв может возрасти, поскольку информация собирается и проверяется.
Из числа пострадавших более 8000 человек вынуждены покинуть дома. Большую часть из них разместили в приютах. 6000 домов были затоплены, 104 повреждены и 813 разрушены.
Циклон «Фития» обрушился на северо-запад Мадагаскара утром 31 января. Скорость ветра достигала 150 км/ч, а порывы – до 210 км/ч. Циклон принес сильные дожди.
20 и 21 января циклон «Гарри» спровоцировал прибрежное наводнение на юге Италии. Волны и проливные дожди затапливали Сицилию, Сардинию и Калабрию. Скорость ветра на Сицилии достигала 119 км/ч. По данным департамента защиты граждан, из пострадавших районов спасателям пришлось срочно эвакуировать 675 человек.