Артисты выразили протест действиям ICE на «Грэмми-2026»

25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти в Миннеаполисе. По версии министерства внутренней безопасности (DHS), Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.