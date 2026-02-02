Артисты выразили протест действиям ICE на «Грэмми-2026»
Музыканты выразили протест иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в ходе премии «Грэмми-2026». Артисты посетили церемонию со значками «Долой ICE» и выступили с заявлениями против действий американского правительства.
На «красной дорожке» со значками против действий ICE были замечены артист Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, певицы Кейлани и Билли Айлиш.
Победивший в номинации «Альбом года» пуэрториканский рэпер Bad Bunny заявил: «Прежде чем поблагодарить Бога, я скажу: долой ICE». Артист напомнил, что переехавшие в США иностранцы «не дикари, не животные и не инопланетяне», а «люди и американцы».
25 января стало известно об убийстве 37-летнего американца Алекса Претти в Миннеаполисе. По версии министерства внутренней безопасности (DHS), Претти «с оружием в руках» мешал агентам иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во время операции по задержанию «нелегального иностранца». Очевидцы заявляли, что он снимал происходящее на телефон, был повален на землю и убит выстрелами в спину. Это доказывают видеозаписи, снятые во время инцидента. До этого в Миннесоте силовики убили во время протестов 37-летнюю поэтессу Рене Гуд.
На фоне убийств демократы в сенате США пригрозили заблокировать проект, разрешающий финансирование министерства внутренней безопасности. Это и произошло 31 января – федеральное правительство США частично приостановило работу.