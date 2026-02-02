Медведев рассказал о своей работе дворником в студенческие годы
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что в студенческие годы работал дворником. Об этом он заявил в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.
По словам Медведева, он учился хорошо и у него всегда была повышенная стипендия. Однако этого все равно было мало, поэтому он зарабатывал как мог.
Медведев учился на вечернем отделении, работал лаборантом на кафедре, а помимо этого занимался уборкой территории у кинотеатра недалеко от юрфака Ленинградского университета. По словам зампреда СБ, он работал с разными товарищами, некоторые из которых стали приличными людьми. Подработка давала дополнительно 80–120 руб.
«Это уже были приличные деньги для того, чтобы и самому жить, и родителям чуть-чуть помогать, и там, в общем, чтобы что-то было для отдыха», – сказал Медведев.
После выпуска из университета Медведев начал зарабатывать. Он рассказал, что в ту пору юристы снова стали востребованы, и он начал работать консультантом, адвокатом и преподавателем. Зампред Совбеза подытожил, что у него в этом смысле неплохой опыт и он знает, что это такое.
Медведев родился 14 сентября 1965 г. в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург). После окончания школы работал лаборантом на кафедре Ленинградского технологического института им. Ленсовета (ныне – Санкт-Петербургский государственный технологический институт (Технический университет)). В 1982 г. поступил на вечернее отделение юридического факультета ЛГУ (ныне – СПбГУ). В 1983 г. перевелся на дневное отделение. В 1987 г. получил диплом и поступил в аспирантуру, которую окончил в 1990 г.