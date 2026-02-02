Трамп полагает, что Россия и Китай высоко оценили военные операции США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия были впечатлены военными операциями, которые провел Вашингтон. Об этом он рассказал в эфире программы The Dan Bongino Show.
«Мы отлично справились. Я поговорил с Китаем, он сказал: "Очень впечатляюще. Очень впечатляюще". Я поговорил с [президентом России Владимиром] Путиным, он сказал: "Вау, это было нечто". Этого мы и хотим. Нас должны уважать», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»).
3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Родригес.
Министр обороны России Андрей Белоусов 27 января провел переговоры по видеоконференцсвязи с министром обороны Китайской Народной Республики (КНР) Дун Цзюнем. Российский министр подчеркнул, что события вокруг Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных ведомств постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий.