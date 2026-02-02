Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп полагает, что Россия и Китай высоко оценили военные операции США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия были впечатлены военными операциями, которые провел Вашингтон. Об этом он рассказал в эфире программы The Dan Bongino Show. 

«Мы отлично справились. Я поговорил с Китаем, он сказал: "Очень впечатляюще. Очень впечатляюще". Я поговорил с [президентом России Владимиром] Путиным, он сказал: "Вау, это было нечто". Этого мы и хотим. Нас должны уважать», – заявил американский лидер (цитата по «РИА Новости»). 

3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Родригес.

Министр обороны России Андрей Белоусов 27 января провел переговоры по видеоконференцсвязи с министром обороны Китайской Народной Республики (КНР) Дун Цзюнем. Российский министр подчеркнул, что события вокруг Венесуэлы и Ирана требуют от оборонных ведомств постоянного анализа ситуации в сфере безопасности и соответствующих действий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её