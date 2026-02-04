Переговоры США и Ирана по ядерной программе состоятся
Переговоры между США и Ираном по ядерной проблеме не отменены и состоятся в Омане 6 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х.
По его словам, встреча запланирована на 10:00 по местному времени (09:00 мск) и пройдет в оманском Маскате. Арагчи подчеркнул, что сообщения об отмене переговоров не соответствуют действительности.
Он также поблагодарил власти Омана за содействие в организации встречи и подготовку всех необходимых условий для проведения переговоров.
3 февраля Axios писал, что переговоры США и Ирана по вопросам ядерной программы Тегерана состоятся в Омане 6 февраля. Тогда сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа согласилась с просьбой Ирана перенести переговоры из Турции.
4 февраля Axios сообщил, что переговоры были сорваны из-за разногласий по месту и формату встречи. Как утверждают источники издания, Иран потребовал перенести переговоры в Оман и провести их в двустороннем формате, обсуждая исключительно ядерную программу.
Вашингтон не согласился менять условия, согласно которым США и Иран должны были провести встречу по ядерному вопросу, пригласив страны Ближнего Востока в качестве наблюдателей. Параллельно должны были пройти многосторонние консультации по другим вопросам, в том числе по иранской ракетной программе.
Тогда же Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана Али Хаменеи «следует очень сильно беспокоиться». По словам Трампа, Иран продолжает переговоры с Соединенными Штатами.