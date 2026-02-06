США уверены в долговечности нового договора по ядерным вооружениям
США выражают уверенность в том, что новый договор по ядерным вооружениям будет долгосрочным. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно на конференции по разоружению в Женеве.
«Мы реализуем видение президента Дональда Трампа по созданию нового, улучшенного и модернизированного договора по ядерным вооружениям, который будет действовать еще долгие годы», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
5 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США намерены обсудить с Россией перспективы выработки нового договора по стратегическим вооружениям на смену Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По ее словам, Трамп хочет, чтобы эксперты по ядерной энергетике работали над новым, «улучшенным и модернизированным договором».
Тогда же Axios со ссылкой на источники писал, что Вашингтон и Москва договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения его срока. Формально договор истек 5 февраля, говорилось в материале, и юридически продлен не будет, но стороны обсуждают временное соблюдение его основных положений и параллельные переговоры о новом соглашении.
6 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что есть понимание о том, что Россия и США будут занимать ответственные позиции после окончания срока действия ДСНВ. Речь об этом шла на переговорах в Абу-Даби. По словам представителя Кремля, обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме.