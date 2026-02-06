США уверены в долговечности нового договора по ядерным вооружениям

Тогда же Axios со ссылкой на источники писал, что Вашингтон и Москва договорились еще на полгода соблюдать ключевые положения ДСНВ после истечения его срока. Формально договор истек 5 февраля, говорилось в материале, и юридически продлен не будет, но стороны обсуждают временное соблюдение его основных положений и параллельные переговоры о новом соглашении.