Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию на экспертном уровне состоится скоро.
Последний официальный телефонный разговор двух президентов прошел 28 декабря 2025 г. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тогда лидеры договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики.
До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 16 октября 2025 г. Тогда лидеры договорились провести встречу на высшем уровне в Будапеште. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.