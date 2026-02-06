Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется

Ведомости

Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, сказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию на экспертном уровне состоится скоро. 

29 января Трамп сообщил, что лично попросил Путина не обстреливать объекты Киева и других городов республики в течение недели в условиях холодов. 4 февраля он заявил, что президент РФ сдержал слово. Трамп также сообщил, что провел разговор с Путиным, но не уточнил детали и дату контакта.

Последний официальный телефонный разговор двух президентов прошел 28 декабря 2025 г. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тогда лидеры договорились о создании двух рабочих групп по урегулированию конфликта на Украине – по вопросам безопасности и экономики.

До этого Путин и Трамп разговаривали по телефону 16 октября 2025 г. Тогда лидеры договорились провести встречу на высшем уровне в Будапеште. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её