Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб в зоне спецоперации

Добровольческий батальон «Арбат» был создан в 2022 г. Арменом Саркисяном. В феврале 2025 г. он погиб в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Инцидент произошел 3 февраля на первом этаже здания. Саркисян получил тяжелые ранения, перенес клиническую смерть, был подключен к аппарату ИВЛ и скончался в реанимации. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что взрывное устройство сработало в момент, когда Саркисян находился в подъезде вместе с охранниками.