Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб в зоне спецоперации

Ведомости

Командир добровольческого батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации. О его гибели сообщил мэр Горловки в ДНР Иван Приходько.

«Сегодня при выполнении боевого задания пал смертью храбрых командир ОБСпН «АрБат» Айк Абрек», – написал Приходько в своем Telegram-канале.

В январе 2023 г. Гаспарян, который тогда воевал в составе ЧВК, получил медаль «За отвагу» из рук президента РФ Владимира Путина. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснял, что награда была вручена за проявленный в ходе спецоперации героизм.

Добровольческий батальон «Арбат» был создан в 2022 г. Арменом Саркисяном. В феврале 2025 г. он погиб в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Инцидент произошел 3 февраля на первом этаже здания. Саркисян получил тяжелые ранения, перенес клиническую смерть, был подключен к аппарату ИВЛ и скончался в реанимации. Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах сообщал, что взрывное устройство сработало в момент, когда Саркисян находился в подъезде вместе с охранниками.

Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия. Позднее, 25 июля 2025 г., дело было переквалифицировано на теракт. 11 августа 2025 г. в ФСБ сообщали, что убийство Саркисяна в Москве совершил террорист-смертник.

