МИД Турции: угрозы войны между США и Ираном на данный момент нет
Угрозы начала боевых действий между США и Ираном в настоящее время нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.
По словам Фидана, если существует реальная воля к урегулированию эскалации, ее эффект заметен «на местах». Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что устранение внезапной угрозы войны имеет чрезвычайно важное значение.
Фидан отметил, что достижение договоренностей в ядерной сфере способно предотвратить и другие проблемы. При этом он выразил скепсис относительно возможности смены режима в Иране.
Глава МИД Турции также предупредил, что в случае войны между Ираном и США невозможно предсказать, где и как она может закончиться. По его словам, Тегеран может ответить ударами по американским военным базам, что приведет к резкому расширению конфликта, затрагивая не только военную, но и энергетическую сферы. Министр отметил, что такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности и помешает борьбе с терроризмом.
6 февраля агентство Fars писало о проведении нового этапа переговоров между Ираном и США в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.
7 февраля также стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся 11 февраля в Вашингтоне для обсуждения переговоров с Ираном. Израильская сторона подчеркнула, что любые договоренности с Тегераном должны включать ограничение его баллистической ракетной программы и прекращение поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.