Политика

МИД Турции: угрозы войны между США и Ираном на данный момент нет

Ведомости

Угрозы начала боевых действий между США и Ираном в настоящее время нет, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Turk.

По словам Фидана, если существует реальная воля к урегулированию эскалации, ее эффект заметен «на местах». Министр иностранных дел Турции подчеркнул, что устранение внезапной угрозы войны имеет чрезвычайно важное значение.

Фидан отметил, что достижение договоренностей в ядерной сфере способно предотвратить и другие проблемы. При этом он выразил скепсис относительно возможности смены режима в Иране.

Иран будет консультироваться с РФ и КНР при переговорах с США

Политика / Международные отношения

Глава МИД Турции также предупредил, что в случае войны между Ираном и США невозможно предсказать, где и как она может закончиться. По его словам, Тегеран может ответить ударами по американским военным базам, что приведет к резкому расширению конфликта, затрагивая не только военную, но и энергетическую сферы. Министр отметил, что такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности и помешает борьбе с терроризмом.

6 февраля агентство Fars писало о проведении нового этапа переговоров между Ираном и США в Омане по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы.

7 февраля Al Jazeera министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что ракетная программа исламской республики не будет обсуждаться ни сейчас, не в будущем. 8 февраля он выразил сомнение, что Вашингтон серьезно намерен продолжать переговоры с Тегераном по ядерной программе.

7 февраля также стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп встретятся 11 февраля в Вашингтоне для обсуждения переговоров с Ираном. Израильская сторона подчеркнула, что любые договоренности с Тегераном должны включать ограничение его баллистической ракетной программы и прекращение поддержки проиранских сил на Ближнем Востоке.

