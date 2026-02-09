МИД Турции: угрозы войны между США и Ираном на данный момент нет

Глава МИД Турции также предупредил, что в случае войны между Ираном и США невозможно предсказать, где и как она может закончиться. По его словам, Тегеран может ответить ударами по американским военным базам, что приведет к резкому расширению конфликта, затрагивая не только военную, но и энергетическую сферы. Министр отметил, что такой сценарий создаст дополнительные риски для региональной стабильности и помешает борьбе с терроризмом.