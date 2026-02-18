Le Temps: переговоры в Женеве показали растущий разрыв между США и Украиной
Переговоры в Женеве иллюстрируют растущий раскол между США и Украиной, пишет швейцарская газета Le Temps.
В материале говорится, что, согласно фотографиям со встречи, по правую руку от спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера располагалась российская делегация. Переговорщики из Украины находились слева, но между ними и американцами сидел швейцарский дипломат.
17 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украине лучше быстрее сесть за стол переговоров. 13 февраля он сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придется двигаться в сторону мирного урегулирования, отметив заинтересованность России в заключении соглашения.
Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве проходили 17-18 февраля. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».