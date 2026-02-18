Le Temps: переговоры в Женеве показали растущий разрыв между США и Украиной

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной в Женеве проходили 17-18 февраля. Главный переговорщик России, помощник президента РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Зеленский сообщал, что стороны не продвинулись в вопросах территорий и Запорожской АЭС. При этом, по его словам, военные «почти договорились», как мониторить прекращение огня силами американцев, «если будет политическая воля».