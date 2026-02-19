Кремль назвал закрытую встречу Мединского одним из форматов переговоров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать информацию про содержание дополнительной встречи главы российской делегации, помощника президента Владимира Мединского с украинской стороной.
«Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это один из форматов общения», – объяснил он, отвечая на вопрос про причины проведения такой встречи.
18 февраля Мединский провел дополнительную встречу с украинской стороной перед выездом в аэропорт Женевы. Переговоры продлились два часа и проходили в гостинице Intercontinental.
17–18 февраля в Женеве также прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. В первый день консультации длились в течение шести часов, во второй – менее двух часов. Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Он добавил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.
19 февраля официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил о готовности страны принять новый раунд трехсторонних консультаций, «если этого захотят стороны».