Кремль назвал закрытую встречу Мединского одним из форматов переговоров

17–18 февраля в Женеве также прошли трехсторонние переговоры России, Украины и США. В первый день консультации длились в течение шести часов, во второй – менее двух часов. Мединский охарактеризовал встречу как тяжелую, но деловую. Он добавил, что следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время.