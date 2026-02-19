Мерц практически исключил возможность нормализации отношений с Путиным
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нормализация отношений с президентом России Владимиром Путиным практически невозможна. Он охарактеризовал текущую ситуацию в России как «глубочайшую варварскую стадию» и выразил уверенность в сохранении этого положения. Об этом Мерц заявил в интервью газете Rheinpfalz.
«У меня мало надежды. <...> Я думаю, что это почти невозможно», – сказал Мерц.
В интервью газете Süddeutsche Zeitung президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предложил европейским партнерам возобновить диалог с Россией. По его словам, Париж уже возобновил технические контакты с Москвой по ряду вопросов. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что между странами продолжаются контакты, и отметил, что снижение уровня отношений до нуля не имеет смысла и является контрпродуктивным.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы Макрона, направленной на возобновление диалога с Россией, при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками. «Конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – сказал он
Глава МИД РФ Сергей Лавров 11 февраля заявил, что Россия не будет делать никаких шагов навстречу Европе. «Хотят, одумаются – пусть, пожалуйста, обращаются, а мы будем рассматривать эти обращения исходя из наших интересов», – добавил он.