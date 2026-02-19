Мерц практически исключил возможность нормализации отношений с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о поддержке инициативы Макрона, направленной на возобновление диалога с Россией, при условии обеспечения прозрачности в отношениях между союзниками. «Конечно, возникает дискуссия о том, что могла бы сделать здесь Европа. И я думаю, что это совершенно нормально – вести такую дискуссию, если в ней примут участие и европейцы, и я уверен, что они это сделают, и я знаю, что они будут полностью открыты в своих начинаниях, чтобы все это работало сообща», – сказал он