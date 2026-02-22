Арагчи и Гросси выступили за активизацию диалога для успеха переговоров с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по телефону обсудили перспективы урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, пишет агентство IRNA. Стороны акцентировали внимание на необходимости продолжения диалога для успешного завершения непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
«Стороны также подчеркнули важность конструктивного взаимодействия и использования диалога для продвижения переговорного процесса и достижения прочного взаимопонимания», – говорится в сообщении агентства.
Как сообщало агентство Reuters, накануне переговоров между Тегераном и Вашингтоном Арагчи и Гросси провели встречу. При этом конкретных признаков сближения позиций не было, сохранялась и напряженность, связанная с угрозой применения силы США.
После второго раунда переговоров в Женеве Арагчи отметил, что стороны достигли существенного прогресса в ходе переговоров. Он отметил, что это не гарантирует быстрого заключения сделки, однако сам переговорный процесс уже запущен.
20 февраля Аракчи в интервью MSNB сообщил, что в Тегеране рассчитывают в течение двух-трех дней завершить работу над проектом документа, который мог бы лечь в основу ядерной сделки с Вашингтоном.
19 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал ядерную сделку с Ираном в течение 10-15 дней.