В Европарламенте предложили заморозить ратификацию торгового соглашения с США

По словам Ланге, причиной стали «таможенный хаос» и растущая неопределенность в торговой политике администрации Дональда Трампа после решения Верховного суда США. «Никто уже не может в этом разобраться – только вопросы без ответов и растущая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США», – написал евродепутат в соцсетях. Он подчеркнул, что для продолжения ратификации необходимы «всесторонняя правовая оценка и четкие обязательства со стороны США».