В Европарламенте предложили заморозить ратификацию торгового соглашения с США

В Европарламенте предложили заморозить ратификацию торгового соглашения с СШАПредложение связано с решением американского Верховного суда по пошлинам
Председатель комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге заявил о намерении приостановить законодательную работу по утверждению торгового соглашения с США. Как сообщает Bloomberg, соответствующее предложение будет вынесено на обсуждение в ходе экстренного заседания комитета в понедельник.
По словам Ланге, причиной стали «таможенный хаос» и растущая неопределенность в торговой политике администрации Дональда Трампа после решения Верховного суда США. «Никто уже не может в этом разобраться – только вопросы без ответов и растущая неопределенность для ЕС и других торговых партнеров США», – написал евродепутат в соцсетях. Он подчеркнул, что для продолжения ратификации необходимы «всесторонняя правовая оценка и четкие обязательства со стороны США».
Так называемое «Тернберрийское соглашение» (Turnberry Agreement), заключенное прошлым летом между Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, предусматривает введение 15%-ной пошлины на большинство товаров из ЕС, экспортируемых в США, при одновременной отмене тарифов на американские товары, поступающие в Евросоюз. При этом США сохраняют 50%-ные пошлины на импорт европейской стали и алюминия.
Блок пошел на этот несбалансированный, по оценкам экспертов, договор, стремясь избежать полномасштабной торговой войны и сохранить поддержку США по ключевым вопросам, включая Украину. Европарламент планировал ратифицировать сделку в марте.
Это уже не первая заморозка процесса: ранее комитет уже приостанавливал утверждение соглашения после угроз Трампа аннексировать Гренландию.
В пятницу Верховный суд США признал неконституционным использование Трампом Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. для введения так называемых «зеркальных» пошлин. В ответ на это президент США объявил о введении глобальной пошлины в размере 10%, а в субботу заявил о повышении ставки до 15%, что усилило экономическую турбулентность, отмечает агентство.
Новые тарифы будут вводиться на основании раздела 122 Закона о торговле 1974 г., который позволяет президенту устанавливать пошлины сроком до 150 дней без одобрения конгресса. Ланге поставил вопрос о том, не будут ли эти действия противоречить условиям «Тернберрийского соглашения».