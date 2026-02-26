Песков: на переговорах будет поднят вопрос о плане передать Киеву ядерное оружие
На переговорах по украинскому урегулированию нельзя абстрагироваться от вопроса о попытках снабдить Киев ядерным оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На новых переговорах будем обсуждать появившуюся ядерную риторику. Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя», – сказал представитель Кремля.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что Россия доведет до США эту информацию.