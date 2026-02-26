Газета
Политика

Песков: на переговорах будет поднят вопрос о плане передать Киеву ядерное оружие

Ведомости

На переговорах по украинскому урегулированию нельзя абстрагироваться от вопроса о попытках снабдить Киев ядерным оружием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На новых переговорах будем обсуждать появившуюся ядерную риторику. Безусловно, это фактор, от которого абстрагироваться нельзя», – сказал представитель Кремля.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Великобритания и Франция рассматривают варианты передачи Украине атомной или так называемой «грязной» бомбы. Песков заявил тогда, что Россия учтет в переговорах сообщения о планах вооружить Киев ядерным оружием.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что попытки Киева получить ядерное оружие повлияют на позицию России по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он также заявил, что Россия доведет до США эту информацию.

Читайте также:Небензя: Россия даст отпор в случае передачи Киеву ядерного оружия
