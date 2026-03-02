Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американских баз

Иран в ответ проводит атаки по американским базам по всему Ближнему Востоку. Вечером 2 марта Иран объявил о начале 12-го этапа операции «Правдивое обещание – 4» против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке. 1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли эти сообщения.