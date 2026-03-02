Иран запустил сверхтяжелую ракету в сторону американских баз
Тегеран запустил сверхтяжелую ракету нового поколения в сторону американских баз на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство NourNews, опубликовав видео предполагаемого запуска.
Американская операция «Эпическая ярость» продолжается с 28 февраля. США активно наносят удары по всей территории Ирана, включая столицу Тегеран. В первый день военной операции были убиты верховный лидер Ирана Али Хаменеи, секретарь Совета обороны адмирал Али Шамхани, главнокомандующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде и другие командиры вооруженных сил.
2 марта TMZ сообщил, что вооруженные силы США впервые использовали новую оперативно-тактическую баллистическую ракету PrSM (Precision Strike Missile) в ходе ударов по Ирану. Центральное командование армии США заявило накануне, что американские силы поразили иранский корвет класса «Джамаран» (серия современных иранских легких фрегатов и корветов).
Иран в ответ проводит атаки по американским базам по всему Ближнему Востоку. Вечером 2 марта Иран объявил о начале 12-го этапа операции «Правдивое обещание – 4» против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке. 1 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ракетного удара по авианосцу военно-морских сил США Abraham Lincoln. США опровергли эти сообщения.