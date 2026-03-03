В «Единой России» назвали состав организаторов праймериз
Федеральный организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» соберется 3 марта в Центральном исполкоме партии. Эту процедуру для отбора кандидатов на выборы партия проводит ежегодно, причем итоговое решение о том, кто получит партийную поддержку в единый день голосования, принимают сами избиратели.
Во главе комитета, как и в 2021 г., – сенатор Александр Карелин. В этом году оргкомитет отличается тем, что участие в нем принимают Герои России и ветераны специальной военной операции. В структуру также вошли представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры, представители СМИ. Свыше 50% состава опосредованно связаны с партией.
В частности, к работе оргкомитета приглашены депутат Ростовской-на-Дону городской думы, Герой России Андрей Манухин, президент Ассоциации профессиональных консультантов в области электоральных и социальных процессов «РАПК» Фирдус Алиев, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов, ректор Дальневосточного федерального университета Борис Коробец и др.
На заседании рассмотрят вопросы процедуры проведения праймериз, включая формирование региональных оргкомитетов, установление объема публичных сведений о кандидатах и утверждение соответствующих форм документов. Федеральный оргкомитет также публично рассмотрит все спорные ситуации в ходе предварительного голосования.
В ходе праймериз «Единая Россия» поддерживает военнослужащих спецоперации. Кандидаты из их числа получат дополнительные 25% к результатам процедуры.
Согласно февральскому исследованию Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), старт парламентской кампании 2026 г. происходит в существенно более благоприятных условиях для власти, чем пять лет назад, благодаря чему «Единая Россия» (ЕР) может рассчитывать на улучшение собственного результата на сентябрьских выборах.