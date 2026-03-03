В «Единой России» назвали состав организаторов праймериз

Во главе комитета, как и в 2021 г., – сенатор Александр Карелин. В этом году оргкомитет отличается тем, что участие в нем принимают Герои России и ветераны специальной военной операции. В структуру также вошли представители науки, эксперты в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, волонтеры, представители СМИ. Свыше 50% состава опосредованно связаны с партией.