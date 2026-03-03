ОАЭ опровергли информацию Bloomberg о проблемах с запасами систем ПВО

2 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и Катар в частном порядке добиваются поддержки союзников, чтобы убедить президента США Дональда Трампа выбрать путь деэскалации и ограничить по времени военную операцию против Ирана. Параллельно обе страны работают над срочным усилением систем ПВО, писало агентство. По данным Bloomberg, ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар – поддержку в противодействии беспилотникам, которые, по оценкам источников, представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты.