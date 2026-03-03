Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

ОАЭ опровергли информацию Bloomberg о проблемах с запасами систем ПВО

Ведомости

МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) опроверг сведения Bloomberg о запросе страной у союзников помощи с системами ПВО средней дальности. Об этом говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Ведомство назвало утверждения агентства насчет оборонных возможностей государства «ложными и вводящими в заблуждение»

«Эти утверждения не обоснованы и искажают представление об уровне подготовки, технологической развитости и оперативности», – отмечается в документе МИД ОАЭ.

В ведомстве отметили, что ОАЭ имеют «многоуровневые системы противовоздушной обороны, способными эффективно противостоять всему спектру воздушных угроз».

2 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ОАЭ и Катар в частном порядке добиваются поддержки союзников, чтобы убедить президента США Дональда Трампа выбрать путь деэскалации и ограничить по времени военную операцию против Ирана. Параллельно обе страны работают над срочным усилением систем ПВО, писало агентство. По данным Bloomberg, ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар – поддержку в противодействии беспилотникам, которые, по оценкам источников, представляют большую угрозу, чем баллистические ракеты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь