В новую программу «Единой России» поступило 10 000 предложений

Сбор идет на сайте естьрезультат.рф. Предложения касаются социально-экономических и технологических вопросов. Основная часть инициатив относится к развитию России. 1400 предложений связаны с улучшением демографии и поддержкой семей с детьми. Столько же – с повышением производительности труда и преодолением культурно-ценностного вызова. Еще 1300 предложений касаются формирования технологического лидерства.