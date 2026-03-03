Газета
В новую программу «Единой России» поступило 10 000 предложений

Ведомости

Жители регионов направили 10 000 инициатив для новой редакцией народной программы, с которой «Единая Россия» пойдет на выборы в Госдуму. Об сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Больше всего предложений поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Половина инициатив – от граждан в возрасте от 25 до 45 лет, подчеркнул Якушев.

Сбор идет на сайте естьрезультат.рф. Предложения касаются социально-экономических и технологических вопросов. Основная часть инициатив относится к развитию России. 1400 предложений связаны с улучшением демографии и поддержкой семей с детьми. Столько же – с повышением производительности труда и преодолением культурно-ценностного вызова. Еще 1300 предложений касаются формирования технологического лидерства.

19 февраля председатель партии Дмитрий Медведев объявил о старте сбора предложений. Он подчеркнул, что народная программа – это «работающий документ», который должен воплощаться в конкретные законы и решения. Обновленную платформу примут на предвыборном съезде в августе.

